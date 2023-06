De har i mange år boet på landet: Nu skyder en ny bydel snart op omkring dem

Ganske få minutter udenfor Viborg ligger en gård for enden af en grusvej med en allé af asketræer. Her har den ligget med udsigt over marker og moser i mange år.

Familien Hald har boet her i mange år. Anders Hald er femte generation på gården. Men udsigten kan ændre sig ganske betragteligt for ham og familien i de kommende år.