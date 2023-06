De er kvalificeret til Europa. Men de gider ikke være med

- Det koster 700.000 kroner, og det har jeg simpelthen ikke budgetteret med. Jeg skal finde de andre penge først, og jeg vil ikke risikere at skulle ud og tigge om penge igen, siger klubdirektør Jens Steffensen til TV 2 Sport.

Af den årsag har han meddelt Dansk Håndbold Forbund (DHF), at man kan give pladsen til en anden dansk klub.

For bare et halvt år siden måtte klubben fra domkirkebyen på charmeoffensiv hos sponsorerne for at finde små to millioner kroner for at undgå en truende konkurs.

Viborg er ikke den eneste klub i Danmark, som ikke føler for en sæson i Europas næststørste klubturnering, hvor præmiepengene er små.