Her skal millionerne findes: Ny institution for "tunge og komplekse" borgere skal bygges tæt på villakvarter

Det lugter stadig svagt af gylle på grusvejen ved et forladt landbrug tæt på et nyt villakvarter syd for Viborg. Men så snart som muligt skal gravkøerne i jorden på området. I hvert fald hvis det står til politikerne i socialudvalget. Viborg Kommune ejer nemlig grunden, og socialpolitikerne ønsker nu at bygge en spritny institution med plads til 24 udadreagerende borgere, der kan have eventuelle misbrug og domme med i rygsækken.