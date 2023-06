Snart holder han fri fra jobbet: Peter Præsteskov kæmper for medaljer

Droppede fodbold

Varehuschef i Føtex Viborg, Tina Bjørck Andersen, glæder sig også og håber at kunne se ham i aktion.

»Jeg er stolt over, at Peter er blevet udtaget til OL og kan mærke hans glæde over at skulle deltage. Vi glæder os i hele varehuset til at følge, hvordan det går med det danske landshold under OL.«

Kampdagene er endnu ikke helt fastlagte, ligesom Peter Præsteskov heller ikke kender modstanderne endnu, da det først bliver helt fastlagt, inden Special Olympics går i gang.

Peter Præsteskov begyndte først at spille håndbold, da han var 21 år. Indtil da havde den stået på fodbold, hvor han også var målmand. Han fandt ud af, at Viborg HK oprettede et Special Olympics-hold for børn og unge med udviklingshandicap. Peter Præsteskov har autisme.