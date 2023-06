Danmarks ældste vandmølle maler igen: Sådan blev møllen genoplivet

Når man har et stykke kulturarv stående i baghaven, bør man sætte alt ind på at redde det.

Den holdning er grundlaget for, at Daugbjerg Vandmølle - den ældste vandmølle i Danmark - nu står som et gennemrenoveret monument og et åbent museum cirka 20 kilometer vest for Viborg.

For godt 20 år siden gik grise og får rundt i den historiske bygning, der var gennemtæret og forfalden. Nu er alt genskabt og genopbygget. Men kampen for møllen har ikke været uden udfordringer.