Følelsen af at have smidt det hele: »Om et par dage kan vi se tilbage på en godkendt sæson«

Der er ikke så meget pjat med Jeppe Grønning.

For en uge siden fik han og holdkammeraterne en lammer på skulderen, da AGF leverede et vanvittigt comeback og dermed snød VFF-mandskabet for bronzemedaljer.

Fredag aften var der så en lammer til den anden skulder, da FC Midtjylland på Energi Viborg Arena sikrede sig adgang til europæisk fodbold med en 1-0 sejr.