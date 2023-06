Hun blev snydt med app, alle danskere bruger: Nu kommer vigtig opdatering

Det skriver Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Opdateringen kan downloades fra den 6. juni og »reducerer risikoen for svindelformer, hvor brugeren lokkes til at swipe på en handling, brugeren ikke selv har startet,« lyder det.

»Opdateringen er med til at beskytte brugerne mod en type svindel, vi desværre har set meget af, hvor brugere lokkes til at swipe på en handling, som de ikke selv har startet. Samtidig er vi glade for at kunne imødekomme ønsket om at gøre det nemmere at åbne MitID appen,« siger Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, der sammen med bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, udgør partnerskabet bag MitID.