Socialområdet bløder stadig: Sådan vil kommunen spare 10 mio. årligt

Sparemanøvren på socialområdet synes uden ende. Nu skal politikerne tage stilling til et omfattende sparekatalog, der skal bringe dette års budget for voksne handicappede, psykisk syge og udsatte i balance.

Også i år ser det nemlig ud til, at der kommer til at mangle omkring 20 millioner ved årets udgang. Kommunen har også et konkret forslag til politikerne, der på sigt vil spare området cirka 10 millioner årligt.