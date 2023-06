»Vi har al buskørsel i udbud lige nu. Det arbejdede vi med i det tidlige forår.«

Alligevel er der betydelige nedskæringer på vej.

Problemet er, at de økonomiske forudsætninger for busdrift ikke er gode for tiden. Dels på grund af højere brændstofpriser som følge af krigen i Ukraine, og på grund af dels corona-pandemien, som har ført til færre passagerer i bybusserne.

Dermed er det sværere at sælge sit produkt.

Hele busdriften bliver ifølge Torsten Nielsen 10 mio. kr. dyrere ved, at den er sat i udbud. Han vurderer dog, at det er en prisstigning, der alligevel var kommet pga. brændstof- og elpriser og andre faktorer.