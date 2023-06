Ny restauratør overtager udskældt lokale: »Vi satser på at være her mere end 40 dage«

Peder Hansen står bag Backyard Burger i Herning og Fredericia.

Da han så det lokale i Viborg, som tidligere husede Ox ’N Fries og Domino’s, var han og hans restaurantchef fra Herning solgt.

Han vidste faktisk slet ikke på det tidspunkt, at den tidligere restauratør i lokalerne, Kenneth Ammitzbøll, måtte lukke forretningen efter blot halvanden måned - eller 40 dage - med bl.a. henvisning til, at lokalerne ikke var for gode.