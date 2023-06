»Der er børn derinde, som skal skifte tredje eller fjerde gang, hvis de lukker børnehaven, så hvordan er det lys i børnenes øjne?«

Hver morgen kører Malene Wagner Lassens mand rundt for at aflevere deres tre børn på 1, 4 og 7 år.

Den ældste skal afleveres i SFO’en, den mellemste i børnehaven Søløven og den yngste skal i vuggestue. Familien bor i Sparkær, hvor der både er dagpleje, børnehave og skole.

Men alligevel skal den yngste i vuggestue i Mønsted, og fremover risikerer den mellemste også at skulle passes i en anden by, for Viborg Kommune skal spare på pengene - og nu er børnehaven truet af lukning.