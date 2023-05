Har du haft indbrud siden årsskiftet? Politiet efterlyser ejere af tyvekoster

Du kan se et udvalg af tyvekosterne, som politiet har valgt at offentliggøre, her.

Kan du genkende noget, opfordrer politiet til, at du kontakter dem på tlf. 114 og meget gerne oplyser journalnummer 4100-75311-00063-23.

Politiet har valgt at offentliggøre billeder af genstandede i håb om, at offentligheden kan hjælpe dem på rette vej mod dem, der har været berørt af indbruddene og som savner deres ting.