»Der bliver sparet og sparet«: Men snart kan handicappede komme til Cambodia og Thailand

Socialområdet er fortsat så presset økonomisk, at der stadig mangler at blive fundet 13 millioner, hvis området skal holde årets budget. Ferier for kommunens udsatte borgere har længe stået langt nede på prioriteringslisten, men nu er der et nyt og helt unikt tilbud på vej til voksne udviklingshandicappede i Viborg Kommune, lyder meldingen.