Ubarmhjertig skæbne: Når pulsen kommer ned igen, så skal stoltheden tager over

I forrige sæson reddede AGF sig akkurat i landets bedste række.

I denne sæson snød de Viborg FF for historiske medaljer i sidste spillerunde.

Det er er dét, fodbold kan. En vanvittig afslutning på Superligaen.

Lige nu gør det ondt i Viborg og Viborg FF, for AGF var nede med med tre mål mod Brøndby IF men hentede alligevel 3-3, og da Viborg FF ikke formåede at vinde i Farum over FC Nordsjælland, så endte bronzemedaljerne i Aarhus.