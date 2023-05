De havde skrevet til politikerne, men der blev ikke lyttet: »For os at se er det en smule grotesk«

Det er kun lige over to år siden, at den 35-årige sekretariatsleder i Region Midtjylland, Thomas Ugilt Pedersen, og den 33-årige PA på Grundfos, Maria Ugilt Pedersen, sidst skrev til politikerne om Bjerringbro Skole.

Han har boet i Bjerringbro hele sit liv, hun de seneste 15 år, og sammen har de stiftet familie og er blevet forældre til tre børn på 15, 11 og otte år, der alle går i skole på afdelingen Vestre Ringvej.