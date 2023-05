25/05/2023 KL. 19:30

Ejendomsmægler forundret over skole-beslutning: »Det skal jeg lige se, før jeg tror det«

Peter Stouby Mortensen, medindehaver af Home Bjerringbro, vidste slet ikke indtil for nylig, at politikerne er på vej til at lukke skolen på Vestre Ringvej.