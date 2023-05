Debatten raser i Bjerringbro. Men det er ikke alle forældre, som mener, det er en dårlig idé at samle Bjerringbro Skole på én matrikel.

Christina Sloth Kildevæld og Kasper Nørgaard Kristensen er for at samle byens børn på én skole, men de ser tingene fra hver sit synspunkt. Der er nemlig en række fordele ved at samle børnene, mener de.