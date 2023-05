Ægtepar dømt for vold mod deres 6 børn og stedbørn

En 46-årig mand og en 43-årig kvinde fra Viborg skal i fængsel i henholdsvis et år og seks måneder og et år og tre måneder for mishandling og psykisk vold mod parrets børn og stedbørn.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efter fire retsdage blev ægteparret tirsdag dømt ved Retten i Viborg. Her afgjorde domsmandsretten, at mishandlingen er foregået over en periode fra 2017 til 2022.