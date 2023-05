Det går op og ned i showbizz, sagde Gasolins Franz Beckerlee kort tid efter bandets opløsning sidst i 70’erne.

For det ikoniske dating-site dating.dk går det mest nedad. Siden et rekordstort overskud på 28,6 mio. kr. i 2013 er overskuddet bare skrumpet og skrumpet. I 2022 fik sitet, der blev startskuddet til Freeway-koncernen, et beskedent plus på knap 1,3 mio. kr.