28/05/2023 KL. 19:30

Han maner til besindelse: »Når folk googler Bjerringbro, ser de bare, at folk skændes om skoler«

For nylig sagde bychef Lars Christiansen, at det bliver godt at få sat et punktum for snakken om Bjerringbros skoler med alt det »ævl, kævl og ballade«. Her uddyber han.