Om godt et halvt år bliver der indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne i Danmark. Men manøvren kommer til at koste flere millioner, end politikerne i Viborg først havde regnet med.

Forvaltningen har regnet på sagen. For en måned siden lød meldingen, at der skulle findes besparelser på cirka 7,5 millioner for at dække udgifterne til minimumsnormeringerne.