Er der luget nok i ledelsen? Omdiskuteret skole har kommunens største administration

Skoledebatten koger i Bjerringbro. Om en uge står det klart, om der er flertal i byrådet for at nedlægge en af de to skolematrikler i byen og dermed nikke ja til den kovending, sagen har taget.

Hele manøvren handler om at finde så mange penge som muligt at drive folkeskole for. Men hvorfor har Bjerringbro Skole ikke fundet flere besparelser på ledelse og administration, når de to skoler allerede på papiret er slået sammen til en?