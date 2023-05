Som minimum bliver Viborg nummer fire, hvilket giver mulighed for at spille om europæisk kvalifikation for andet år i træk, og de flotte præstationer gør, at Jacob Friis forventer bud udefra på holdets spillere.

»Når man med det andet eller tredjelaveste budget i Superligaen finder de spillere, som vi har fundet, og præsterer, som vi har gjort, så er det klart, at der er hold, der vil være nysgerrige på vores spillere.«

»Men det er en del af forretningsmodellen her i Viborg,« siger Jacob Friis.

Selv om det måske bliver til spillersalg, har Jacob Friis stor tiltro til, at klubben kan finde gode erstatninger for de eventuelle salg af profiler.