De har prøvet alt.

Han skulle tage først.

Han skulle tage sidst.

Der er endda gjort forsøg med, at han skulle tage uden at kigge, men lige lidt hjælper det.

Pablo Fouilloux tager den hver eneste gang.

Det er ni år siden, han landede i Viborg fra mexicanske Guadalajara, der med sine 1,6 mill. indbyggere er Mexicos næststørste by, og vi er nu nået til et punkt, hvor den danske svigerfamilie er ved at være godt træt af ham.