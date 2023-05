»Det er naturligvis dejligt, at der er så mange, der bakker op om et arrangement som det i Karup, hvor dækafbrændingen kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Men at der efterfølgende samles en flok køretøjer til ulovlige aktiviteter på offentlig vej, er ikke i orden. Når man færdes på offentlig vej skal køretøjet selvfølgelig være i lovlig stand, og man skal overholde gældende lov,« siger politikommissær Jørgen Christensen.