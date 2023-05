Ordensmagten har dog ikke fundet noget mistænkeligt på stedet, og afspærringen blev tidligere onsdag eftermiddag ophævet.

»Det tager selvfølgelig noget tid, når vi skal have gennemgået et område på den måde, og vi beklager de gener, det har haft for landsrettens personale og gæster og andre i området. Men vi tager altså ingen chancer i sådan en situation,« fortæller fungerende vicepolitiinspektør Tue Nissen, der har ledet politiets indsats.

Natten til tirsdag den 16. maj 2023 var landsretten i Viborg udsat for hærværk. Om der er sammenhæng mellem hærværket og dagens trussel, er det for tidligt at sige noget om.