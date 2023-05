Pludselig var det én af Europas mest eftertragtede råvarer:

Gas.

Gaspriserne nåede i 2022 rekordhøjder, og det fik danskerne til at reagere ved at spare på gassen. Og selvom priserne igen begyndte at falde til efteråret, har de fået gaskunder til at opsige deres forsyning i hobetal.