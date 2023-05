En sommernat sidste år dunkede det i hans ene øre. Først tænkte han, at det bare var en prop. Øredråber hjalp kortvarigt. Men et høretab og en irriterende tinnitus bestod.

Da borgmester Ulrik Wilbek (V) meddelte pressen det i efteråret, landede der intet mindre end 600 mails i hans indbakke.

Her over et halvt år efter har han en afklaring på, hvordan det vil udvikle sig i fremtiden. Og så har han opdaget én ting, der kommer til at blive ved med at irritere ham.