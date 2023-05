Tabte til Hollywood-stjerners hold: Brødre har gjort det umulige

Det er nærmest umuligt.

Med 24 hold og bare to oprykningspladser, hvor den ene bliver afgjort i et slutspil, er det en lang, sej kamp at rykke op i den fjerdebedste fodboldrække i England.

Men nu har de danske brødre Alexander og Christoffer Reedtz gjort det umulige med holdet Notts County.