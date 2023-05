For makkerparret skruer nu markant op for forventningerne i deres selskab Dreamcraft Ventures.

Dreamcraft Ventures er et såkaldt ventureselskab, der investerer i nystartede virksomheder. Selskabet står bag flere fonde, og fonden Dreamcraft Ventures Fund II har netop fået en trecifret millionindsprøjtning.

Det skriver mediet Kapitalwatch.

Helt præcist er der blevet rejst 110 mio. kr. i fonden, hvilket altså får Dreamcraft Ventures til at skrue på knapperne.

»Vi bliver hele tiden klogere og skarpere på vores egen model. Baseret på det, og hvad vi har lært de seneste 12 måneder, er vi kommet frem til, at det nok er en god ide, at vi rammer de 25-30 (investeringer, red.) i stedet for de 15-20,« siger Daniel Mariussen, general partner i Dreamcraft Ventures, til Kapitalwatch.