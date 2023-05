Et af de steder var Nordre Kirkegård ved Trøjborg.

Den korte romantiske historie fortsætter og slutter med budskabet:

»Husk, at kirkegårdene er vores allesammens. Brug dem! Til en en gåtur med børnene (i byen uden, at du skal bekymre dig om biler), en frokostpause med veninden, en rolig stund med en bog på en bænk… Eller måske en første date?«

Opslaget skabte blandede reaktioner. Både i kommentarsporet, hvor nogle mente, at kirkegårdene skal bruges til tavs refleksion, mens andre bakkede op om budskabet og delte deres egne historier fra kirkegården. Også i medierne skabte opslaget røre, fordi Aarhus Stift benyttede sig af influencere til at promovere kirken. Fredag kaldte sognepræst Sørine Gotfredsen bl.a. dette for »en virkelig farlig idé« i Kristeligt Dagblad.