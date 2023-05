En snert af guldglans i 20 minutter: Håbet om metal lever videre i Viborg

Tænk, hvis Viborg FF havde spillet hele hjemmekampen mod Brøndby IF, som de gjorde de sidste 20 minutter.

Så havde de ikke skulle nøjes med et enkelt point, som det blev til mod et Brøndby-mandskab, der viste, hvordan man effektivt lukker ned for den VFF-offensiv, som var så fremragende i udekampen