Droner overalt: Storby har ansat ham til at tegne fremtiden

Førerløse, el-drevne droner der flyver fra a til b med både varer og passagerer. Det er sandsynligvis fremtiden om ganske få år. I hvert fald i Finlands hovedstad Helsinki, der med sine godt 660.000 indbyggere er markant mindre end København.

Lakstein Fernandes, der er uddannet illustrator og tegner fra animationsuddannelsen i Viborg, ved en hel del om, hvad Helsinki forventer at få ud af et fremtidsscenarie med flyvende droner overalt. Han har nemlig været ansat til at visualisere planerne, så borgerne i storbyen kan forstå dem.