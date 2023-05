Viborg hyldet i ny bog: Projekter får fornem anerkendelse

Den nye bog har kastet sig over sØnæs og GAME Streetmekka, oplyser Viborg Kommune i en pressemeddelelse.

»sØnæs er et visionært klimaprojekt, hvor hensynet til miljø, rensning af vand, klima, rekreative områder og natur går hånd i hånd i et vandlandskab designet som en bypark,« lyder det om sØnæs i bogen, der bl.a. fremhæver GAME Streetmekka for stedets evne til at få flere unge til at dyrke fysisk aktivitet.

»Projektet demonstrerer, hvordan en forladt industribygning kan aktiveres til at blive en katalysator for byudvikling i forhold til sport, kunst og kultur,« står der i bogen.