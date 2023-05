Det oplyser Tinghallen i en pressemeddelelse.

»Vi mener helt klart at Jylland mangler sådan et sted - et sted hvor der er fuld fokus på stand-up. Der bliver en hyggelig og afslappende stemning med masser af grin og kolde drinks fra baren – meget inspireret af de amerikanske comedy clubs,« fortæller Claus Donslund.

De første navne er allerede på programmet, og Viborgs stand-up glade publikum kan se frem til navne som Jacob Taarnhøj, Uffe Holm, Simon Talbot og Eva Jin.

»Vi er så stolte af, at det endelig lykkes med dette sted. Vi har arbejdet længe på et sted kun for stand-up, og med dette nye setup sikrer vi, at vi kan få endnu flere stand-up navne til Viborg,« siger Claus Donslund.