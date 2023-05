Borgmester genoptager skolesag: Nu skal børnene alligevel gå på en og ikke to skoler i Bjerringbro

»Jeg ændrer altså ikke lige holdning, selvom der går tre-fire måneder, og borgmesteren synes, sagen skal gå om.«

Sådan lyder det fra, Marianne Aaris Andersen (S), der er en af de to politikere i børne- og ungdomsudvalget, der har valgt at holde fast i den beslutning, der var truffet om at skolebørnene skulle gå i skole på to matrikler i Bjerringbro. Men pludselig har resten af udvalget fuldstændig ændret holdning til sagen.