Ansat i Forsvaret frifundet for bestikkelse

Der var efter anklagemyndighedens opfattelse tale om bestikkelse for cirka 125.000 kroner.

Bestikkelse, der ifølge anklagen blev ydet af tre leverandørvirksomheder til ejendomsstyrelsen.

Tre direktører for henholdsvis et elfirma, et køkkencenter og en malerforretning var således tiltalt i sagen.

Virksomhederne var under anklage for at have ydet bestikkelse gennem en årrække fra 2013 til 2019.

Det skete efter anklagemyndighedens opfattelse i forening med kontorchefen og en projektleder, hvis sag er blevet udskilt på grund af sygdom.