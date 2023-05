Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

»De over 20 nye juridiske sagsbehandlere kommer til at løfte en yderst vigtig samfundsopgave: At vurdere de strafferetslige konsekvenser, når borgere og virksomheder med vilje, eller fordi de ikke har undersøgt reglerne tilstrækkeligt, unddrager skatter og afgifter,« siger underdirektør i Skattestyrelsen Henriette Lemvigh.

Den nye enhed kommer til at ligge i skattecentret i Viborg, hvor der i forvejen er 125 medarbejdere.