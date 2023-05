Alle virksomheder har dem. Men ikke alle gør det. Sådan gør de på Grundfos

»Ej, for satan!«

Men hurtigt retter han sig selv og tilføjer:

»Sørens også!«

Til dagligt er han administrerende direktør i pumpevirksomheden Grundfos i Bjerringbro, men i disse dage er Poul Due Jensen målmand i et håndboldmål til Grundfos Olympics.

Hen over Kristi Himmelfarts-dagene mødes 1500 medarbejdere fra hele verden for at være sammen. At skabe et fællesskab. Der kommer 850 Grundfos-medarbejdere fra hele verden for at dyste i kajak, fodbold, basketball, golf, håndbold og meget andet med deres danske kolleger.