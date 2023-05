Flytter NATO ind på Vinkelvej? Vi har spurgt den person, som burde vide det

Viborg Kommune købte i 2014 bygningerne på Vinkelvej 20 for 80 mio. kr.

Siden 2021 har kommunen forsøgt at sælge grunden, hvor Mercantec tidligere holdt til, men det er endnu ikke lykkedes.

I en årrække blev bygningen brugt til corona-tests, men det er slut nu.

For nylig skrev Viborg Stifts Folkeblad, at bygningerne fremover kunne komme til at huse medarbejdere fra NATO. Men har det noget på sig? JP Viborg har spurgt den person, som burde vide det.