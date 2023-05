De holder ikke sabbatår. Det er vigtigt at slå fast.

Oskar Jensen og Mikkel Lundgren afsluttede i sommer 9. klasse og fik efter grundige overvejelser lov af deres forældre til at holde arbejdsår.

Sammen driver de to 17-årige virksomheden Streekickz, og beslutningen om at holde arbejdsår har vist sig at være en god én af slagsen.