Hendes datter gled i sine strømpebukser og brækkede lårbenet. Det viste sig, at hendes knogler ikke var som andres

Da Marianne Mellembakkens yngste datter var 1,5 år, gled hun i sine strømpebukser på gulvet og brækkede sit lårben.

Forældrene kunne mærke på benet, at knoglen stak ud. På sygehuset blev datteren lagt i stræk i seks uger. Senere fik hun endnu et brud på lårbenet og et på skinnebenet.

Lægerne sagde, at de var nødt til at undersøge hende lidt mere. Det var ikke normalt, at hun brækkede sine knogler så hurtigt.