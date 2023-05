Rekordmange unge vælger at tage et år på efterskole. Nu er der røre om, hvorvidt det fremover skal være muligt at tage 10. klasse på en efterskole.

Ifølge tal fra efterskoleforeningen tog 32.447 unge sidste år hul på et efterskoleår, som forældre typisk selv skal hive mellem 50.000 og 100.000 kroner op af lommen til.