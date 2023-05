For nylig landede Dahl Advokatpartnerselskab en flerårig kontrakt med Københavns Kommune.

Samtidig er det få måneder siden, at advokatfirmaet i et regnskab kunne løfte sløret for, at det går den helt rigtige vej på selskabets vækstrejse.

Ja, pilen peger opad i en af Viborgs største virksomheder målt på ansatte, og nu forstærker advokatselskabet sig yderligere.