Interessen var der ikke. Som i slet ikke.

Da Dustin Paul Wilden for seks år siden blev kommerciel direktør i Trier Industries A/S, var der ingen interesse i at bruge penge på rum-branchen.

Den tidligere direktør i luftfartsindustrien havde et ønske om, at maskinvirksomheden fra Viborg blev mere »eksplosiv« på området, og siden er fokus på netop den branche vokset med, ja, raketfart.