Hun var arkitekt. Nu er hun sygeplejerske: »Jeg kan gå hjem og være vildt træt og vildt glad«

Tidligere arkitekt Julie Lützen er nu sygeplejerske og har derfor truffet et valg, som politikere og uddannelsesinstitutioner gerne vil have flere til at forfølge. Flere folkeskoleelever skal også i fremtiden vælge en erhvervsuddannelse eller en sygeplejerskeuddannelse.

Ifølge reformkommissionen kan det ske ved bl.a. ved at reformere uddannelsessystemet, afskaffe 10. klasse og indføre en såkaldt hpx-uddannelse.