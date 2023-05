Viborg FF giver op og siger farvel til ham: »Nu står det endelig klart, at vi ikke når til enighed«

- Det har været et langt forløb, og vi har haft mange samtaler med Clint om en mulig forlængelse, men nu står det endelig klart, at vi ikke når til enighed om en ny aftale.

- Vi har gjort, hvad vi kunne for at forlænge, men han ønsker noget andet, og derfor stopper han her efter sæsonen, siger Mads Agesen.

Clint Leemans har spillet i alle Viborgs superligakampe i denne sæson. I 25 af 27 kampe har han været en del af startopstillingen.

Men nu skal han videre i karrieren.

- Jeg er rigtig glad for Viborg og har haft en fantastisk tid her med mange store oplevelser. Det er en god klub og et godt hold, men jeg har fået en stor mulighed uden for Danmark, jeg gerne vil forfølge.