Det lugter af medaljer i Viborg. Men hvis dét skal fortsætte, skal holdet levere mod Randers.

De blåklædte kronjyder rider ind på stadion på en bølge af gode resultater, men flere ting taler for, at Viborg kan sætte en stopper for den tendens i dag: Dels er de på hjemmebane, dels er Elias Achouri og Jakob Bonde tilbage på holdet.