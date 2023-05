Charlotte Krath rykker teltpælene op.

Ikke bare for at flytte til nabobyen, men hun rykker familien til byen, der aldrig sover - New York.

Her skal Charlotte Krath stå i spidsen for designkoncernen F&H’s forsøg på at indtage det amerikanske marked.

»Familien er klar på det her eventyr. Alle er ved godt mod, og vi har to teenage-drenge, som skal på high school. Det ved jeg, de er meget nysgerrige på,« siger Charlotte Krath.