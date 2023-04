»Det har været kaotisk. Det er helt surrealistisk at møde ind til. Det kan man ikke i sin vildeste fantasi forestille sig, at nogen kunne finde på.«

Ordene er Bodil Dalgaards. Hun er kordegn i Sortebrødre Kirke i Viborg, hvor menighedshuset to dage i træk har været udsat for to højst spektakulære indbrud.